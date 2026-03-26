Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.
Bordo-mavililer, akşam antrenmanının ilk bölümünde ise dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Rondo ile devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.