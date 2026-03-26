Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.





Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.



Bordo-mavililer, akşam antrenmanının ilk bölümünde ise dinamik ısınma gerçekleştirdi.



Rondo ile devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.



Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

