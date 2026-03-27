        Trabzon Haberleri

        Hayrat'ta öğrenciler şehit mezarlarını ziyaret etti

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde öğrenciler "Şehitler Ölmez, İlçemde Yaşar Projesi" kapsamında şehit mezarlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Proje kapsamında öğrenciler ilçedeki 9 şehit mezarını ziyaret ederek çiçek dikip, dualar okudu.


        Merkez Cami'nde ise 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve şehitler için yapılan duaların ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş, kaymakamlık ve İlçe Nüfus Müdürlüğünün koordinasyonunda projenin düzenlendiğini söyledi.

        Baş, kaymakamlık olarak şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmaya, gençlere vatan sevgisini aşılamaya ve toplumsal bilincin artırılmasına yönelik benzer projeleri sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Projemiz, vatan sevgisi ve şehitlik bilincinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir adım olmuştur. Katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

