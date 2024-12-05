Denize 3 kilometre mesafedeki imalathanede yat üretiyorlar

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'daki Akçakale Limanı'nda rastlantı sonucu yolları kesişen Mustafa Sarı ve Oğuz Sevinç, çocukluk hayallerinin peşinden giderek ürettikleri fiberglass (cam elyafı) yatlarla dış pazara açılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Akçaabat ilçesindeki Akçakale Limanı'nda balıkçı hangarında kısıtlı imkanlarla tekne ve yat üreten Oğuz Sevinç, kendisi gibi üretime meraklı Mustafa Sarı ile tanıştı. Bir süre sonra ortak olmaya karar veren ikili, profesyonel üretim için 2018'de Arven Yatçılık adında şirket kurdu.

Denizden 3 kilometre mesafedeki Ortahisar ilçesine bağlı Gürbulak Mahallesi'nde imalathane açan ve 11 kişiye istihdam sağlayan ortaklar, kısa süre sonra da yüksek kaliteli yat üretmeye başladı. Tasarımından mobilya ve iç dekorasyonuna kadar tüm işlerle ilgilenen ikili, patentini aldıkları "Arven Yachts" markası altında ürettikleri "Arven 400 Fly" ve "Arven A 360" modelleriyle dış pazara açılmak için çaba sarf ediyor.

- "En kısa zamanda tersanemizi büyütmek istiyoruz" Şirketin kurucularından Mustafa Sarı, AA muhabirine, ortağı Oğuz Sevinç ile 2018'de yat imalatına başladıklarını söyledi. İlk yıl "Arven 400 Fly" modelini Akçakale Limanı'nda yaptıklarını belirten Sarı, "Çok beğeni ve takdir aldı. Bu projemizi daha profesyonel olarak uluslararası kalitede yapmak için Gürbulak Mahallesi'ndeki tesisimizi kurduk. Burada da Arven A 360 modelini çıkarttık. Bununla ilgili de iki fuara katıldık." dedi.

Fuarların ardından yurt dışından, Ege, Akdeniz ve İstanbul'dan talepler oluştuğunu ifade eden Sarı, ancak bulundukları yerin üretim için yetersiz kaldığını anlattı. Sarı, üretim için daha büyük yer taleplerini ilgililere ilettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Gerekli ilgiyi gösteriyorlar. İnşallah en kısa zamanda yerimizi 20 dönüm alana taşıyıp, kapalı alanı 10 bin metrekarede tersanemizi büyütmek istiyoruz. Bununla ilgili A 360 modelimiz, 400 Fly modelimiz, bir de şimdi Arven 500 Fly modelimiz var. Bu modelleri kırsal kesimde yapmak çok zor. Hedefimiz 20, 25, 30, 35 metreler, mega yatlar üretmek. Bunlarla ilgili uluslararası görüşmelerimiz var. Daha büyük ölçülerde müşteri talepleri var."

Talepleri karşılamak için daha geniş bir alana ihtiyaç duyduklarını yineleyen Sarı, "Hedefimiz daha verimli koşullarda arkadaşlarımızın çalışabilmesi ve istihdamı büyütebilmektir. Bunun için de alana ihtiyacımız var. İş kendini zaten götürüyor." diye konuştu. Sarı, daha büyük ebatlarda imalat yapabilmek için Sürmene Çamburnu Tersanesi'nde alan talep ettiklerini sözlerine ekledi.

- "Daha büyük hedeflere ulaşmak için daha büyük yer lazım" Ortaklardan Oğuz Sevinç ise 15 yaşından itibaren tekne yapımına ilgisi olduğunu, işe de ilk çizim yaparak başladığını söyledi. İlk tekneyi 2014'te imal ettiğini belirten Sevinç, "2018 yılına kadar ürettiğimiz tekneler genellikle amatördü. Hedeflerimiz biraz daha büyük olduğu için 2018'de Mustafa Bey ile proje başlattık. Yatımız çok güzel oldu. Yurt dışından, özellikle Rusya'dan çok beğeni aldı. 'Biz bu işi daha profesyonel nasıl yaparız?' diye biraz kafa yorduk. Bu anlamda 2018'de şirketi kurduk." dedi.

Sevinç, şirket çatısı altında iki model yat ürettiklerini anlatarak, "Bu modellerimiz tamamıyla fiberglasstan üretiliyor. Üretiminde kullandığımız reçineler tamamen Avrupa'da kullanılan, marka teknelerde kullanılan malzemelerdir. Yani üretim olarak Avrupa'dan hiçbir geri kalır yanımız yok, diğer firmalara nazaran işçiliklerimiz de daha üst düzey ayrıca elektriğimiz, su tesisatımız, boya kısmımız, mobilya, fiberglass gibi işlemlerin tamamı bünyemizde çözülmekte. Bu anlamda da rakiplerimizden 1-0 öndeyiz." ifadesini kullandı.

Denize 3 kilometre mesafede imalat yaptıklarına dikkati çeken Sevinç, şöyle devam etti: "Ulaşımımız biraz zor. Devletimizden yeni yer tahsisi konusunda gerekli girişimlerde bulunduk. Umuyoruz bize yardımcı olacaklar. Biz bu işi daha da büyütmek istiyoruz. Şu andaki alanımızda maksimum yapabileceğimiz boy 15 metre ama bizim hedefimiz 20'ler, 30'lar hatta daha büyük. Daha büyük hedeflere ulaşmak için de daha büyük yer lazım. Bu anlamda yetkililerin desteğine ihtiyacımız var."