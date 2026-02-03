Habertürk
        Trabzonspor- Fethiyespor maçının ardından

        Trabzonspor- Fethiyespor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 yenilen TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Kupa bizim sadece hayalimizdi, hedefimiz değildi." dedi.

        Giriş: 03.02.2026 - 23:39 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:39
        Trabzonspor- Fethiyespor maçının ardından
        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 yenilen TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Kupa bizim sadece hayalimizdi, hedefimiz değildi." dedi.

        Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u kazandıkları için tebrik ederek, şöyle devam etti:

        "Buraya gelirken oyuncularımla bir şeye karar vermemiz gerekiyordu. Dışarda da söyledim ya savunma yapmamız gerekiyor ya da oyun oynamamız gerekiyor. Savunma yapmayı tercih ettik çünkü geniş alanları çok savunamıyoruz. Trabzonspor gibi bir takımla burada oynamak kolay değildi. 60-65 dakika bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Biz de pozisyon bulmadık ama rakibe de ciddi bir pozisyon vermedik. Ta ki biz beklediğimiz hatayı buluncaya kadar. Onu da bulduk değerlendirdik aslında. Orada bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Ondan sonra zaten gol verilmeyince de devamında geniş alanları bulan Trabzonspor farkı 3’e çıkardı."

        Karafırtınalar, oyuncuların neler yapabileceğine daha çok baktıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Ligde de çok sağlıklı bir yerde değiliz. İkinci ligi biliyorsunuz belki 3 takımın düşmesi kesinleşti. Bizi motive eden fazla bir şey de yok aslında. Kolay bir şey değil, senenin takımını hazırlamaya çalışıyoruz. Onun için oyun oynamaya, bundan sonra daha fazla önem verip ligimizde daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Kupa bizim sadece hayalimizdi, hedefimiz değildi. Bugün için oyuncularım adına bir vizyon oldu. Burayı gördüler. Bu seviyedeki oyuncuların neler yapabileceğini gördüler. Kendilerinin daha fazla çalışması gerektiğini gördüler. Bence değerli bir şey oldu. Ben de ilçemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum."

