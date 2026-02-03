Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:PaparaPark
Hakemler: Fatih Tokail, Gökmen Baltacı, Cem Özbay
Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan (Dk. 70 Pina), Nwaiwu, Lovik, Mustafa Eskihellaç (Dk. 81 Batagov), Okay Yokuşlu (Dk. 70 Folcarelli), Bouchouari (Dk. 46 Oulai), Muçi, Augusto (Dk. 46 Onuachu), Nwakaeme, Umut Nayir
Fethiyespor: Arda Akbulut, Muhammet Raşit Yöndem, Berkay Can Değirmencioğlu, Şahan Akyüz, Onur Atasavar, Cihan Kazan (Dk. 88 Serdarcan Eralp), Uğur Ayhan (Dk. 76 Berat Satır), İrfan Akgün, Ramazan Çevik, Melih Okutan (Dk. 76 Yusuf Türk), Muhammet Enes Erdem (Dk. 88 Kerem Pala)
Goller: Dk. 69 Muçi, Dk. 77 Onuachu, Dk. 79 Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 71 İrfan Akgün (Fethiyespor) Dk. 85 Oulai (Trabzonspor)
TRABZON
