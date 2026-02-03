Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 22:34 Güncelleme: 03.02.2026 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Fatih Tokail, Gökmen Baltacı, Cem Özbay

        Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan (Dk. 70 Pina), Nwaiwu, Lovik, Mustafa Eskihellaç (Dk. 81 Batagov), Okay Yokuşlu (Dk. 70 Folcarelli), Bouchouari (Dk. 46 Oulai), Muçi, Augusto (Dk. 46 Onuachu), Nwakaeme, Umut Nayir

        Fethiyespor: Arda Akbulut, Muhammet Raşit Yöndem, Berkay Can Değirmencioğlu, Şahan Akyüz, Onur Atasavar, Cihan Kazan (Dk. 88 Serdarcan Eralp), Uğur Ayhan (Dk. 76 Berat Satır), İrfan Akgün, Ramazan Çevik, Melih Okutan (Dk. 76 Yusuf Türk), Muhammet Enes Erdem (Dk. 88 Kerem Pala)

        Goller: Dk. 69 Muçi, Dk. 77 Onuachu, Dk. 79 Nwakaeme (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 71 İrfan Akgün (Fethiyespor) Dk. 85 Oulai (Trabzonspor)




        TRABZON

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        F.Bahçe için resti çekti!
        F.Bahçe için resti çekti!
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

        Benzer Haberler

        Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fethiyespor: 0 (İlk yarı)
        Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fethiyespor: 0 (İlk yarı)
        Trabzonspor'dan Zubkov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama:
        Trabzonspor'dan Zubkov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama:
        Oleksandr Zubkov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Oleksandr Zubkov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Trabzonspor, Aleksandr Zubkov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
        Trabzonspor, Aleksandr Zubkov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu
        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu
        Trabzon'da öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kaza anı kamerada
        Trabzon'da öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kaza anı kamerada