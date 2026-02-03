Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

        Trabzon'da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 47 yaşındaki kişinin organları, 3 kişiye nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:20 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 47 yaşındaki kişinin organları, 3 kişiye nakledilecek.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, KTÜ Farabi Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Fatih Ünver'in beyin ölümü gerçekleşti.

        Acılı aile Ünver'in organlarını bağışlama kararı aldı.

        Ünver'in bağışlanan böbrekleri Samsun'a, karaciğeri ise Erzurum'daki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

        KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, ailenin aldığı kararla gerçekleştirilen organ bağışının, birden fazla hasta için yaşam umudu olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kaza anı kamerada
        Trabzon'da öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kaza anı kamerada
        Beyin kanaması geçiren şahsın organları Samsun ve Erzurum'daki hastalara um...
        Beyin kanaması geçiren şahsın organları Samsun ve Erzurum'daki hastalara um...
        Trabzon'da rüzgar etkili oldu
        Trabzon'da rüzgar etkili oldu
        Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında yapılan ihracat 125,5 milyon doları aşt...
        Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında yapılan ihracat 125,5 milyon doları aşt...
        TSYD Trabzon Şubesi yönetiminden Trabzon Valisi Şahin'e ziyaret
        TSYD Trabzon Şubesi yönetiminden Trabzon Valisi Şahin'e ziyaret
        Trabzon'da yedikleri tost sonrası hastanelik olan aile konuyu yargıya taşıy...
        Trabzon'da yedikleri tost sonrası hastanelik olan aile konuyu yargıya taşıy...