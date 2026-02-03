Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da rüzgar etkili oldu

        Trabzon'da rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:12 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da rüzgar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar, bugün de aralıklarla etkisini sürdürdü.

        Yer yer hızını artıran rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı.

        Rüzgarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında yapılan ihracat 125,5 milyon doları aşt...
        Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında yapılan ihracat 125,5 milyon doları aşt...
        TSYD Trabzon Şubesi yönetiminden Trabzon Valisi Şahin'e ziyaret
        TSYD Trabzon Şubesi yönetiminden Trabzon Valisi Şahin'e ziyaret
        Trabzon'da yedikleri tost sonrası hastanelik olan aile konuyu yargıya taşıy...
        Trabzon'da yedikleri tost sonrası hastanelik olan aile konuyu yargıya taşıy...
        Çarşıbaşı keşan dokumasına DOKA'dan destek
        Çarşıbaşı keşan dokumasına DOKA'dan destek
        Dağ kayağında yeni rota; Trabzon'un Mesoraş Yaylası
        Dağ kayağında yeni rota; Trabzon'un Mesoraş Yaylası
        Doğu Karadeniz'de fırtına
        Doğu Karadeniz'de fırtına