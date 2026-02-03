Trabzon'da rüzgar etkili oldu

Trabzon'da rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar, bugün de aralıklarla etkisini sürdürdü. Yer yer hızını artıran rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı. Rüzgarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

