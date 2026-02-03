Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Dağ kayağında yeni rota; Trabzon'un Mesoraş Yaylası

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un Hayrat ilçesindeki Mesoraş Yaylası'nın zirvesine tırmanan 50 kişilik ekip, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde ilk kez "dağ kayağı" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dağ kayağında yeni rota; Trabzon'un Mesoraş Yaylası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un Hayrat ilçesindeki Mesoraş Yaylası'nın zirvesine tırmanan 50 kişilik ekip, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde ilk kez "dağ kayağı" yaptı.


        Hayrat Kaymakamlığı öncülüğünde, Sarmaşık Mahallesi'ndeki 2800 rakımdaki yaylada Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümünün 6 öğrencisi ve öğretim görevlileri, UMKE, AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı, Türk Kayak Vakfının 7 antrenörü, kaymakamlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve belediye personellerinin yer aldığı grup, hem güzel manzaranın hem de kayak yapmanın keyfine varmak için yaylaya tırmanış gerçekleştirdi.

        Yaklaşık 2,5 saat süren zorlu tırmanışla zirveye ulaşan sporseverler, karla kaplı sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerden kayak yaparak iniş yaptı.

        Ekipte bulunan öğrenciler, antrenörler ve öğretim üyelerinden oluşan 15 kişi dağ kayağı yaptı.

        Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş, AA muhabirine, yaz döneminde mahallede ve yaylada kalan vatandaşlarla görüştüklerini, yaptıkları araştırma sonucunda da bölgenin yoğun kar yağışı aldığını söyledi.

        Baş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş ve ekibiyle bir kaç defa bölgeye gelerek incelemelerde bulunduklarını dile getirerek, dağ kayağı için yaklaşık 6 ay önce çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Bölgenin turistlik açıdan da değerlendirilebileceğini aktaran Baş, "Sportif açıdan hocalarımızın görüşü, bölgede spor yapılabileceği, aynı zamanda AFAD, UMKE gibi zor şartlarda görev yapan kamu kurumlarımız içinde bir operasyonel alan olarak da kullanılabilir yönünde. Biz buraya 50 kişilik bir ekiple geldik, ona göre hazırlığımızı yaptık. Ekip, uyum içerisinde çalıştı, iki gündür buradaydık, herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.




        - Mesoraş Yaylası sporcuların ve maceraseverlerin uğrak notası haline gelecek

        Baş, dağ kayağını Trabzon ve Hayrat'a kazandırdıkları için yaşadıkları memnuniyeti ifade ederek, Mesoraş Yaylası'nın artık hem sporcuların hem de maceraseverlerin uğrak notası haline geleceğini söyledi.

        Bektaş ise bölgeye gelerek daha öncede incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, "Dağ kayağının, Karadeniz Bölgesi'nin birçok yerinde yapılabileceğini şifahen söylemiş olmamıza rağmen bunu uygulamalı bir şekilde de bölgenin insanına ifade etmek için buradayız." diye konuştu.

        Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Cem Dinç ise, bölgede 110 kilometrelik alanda dağ kayağı yapılabileceğini söyledi.

        Türk Kayak Vakfı Başkan Yardımcısı Yunus Emre Karaca da, kaymakamlığın daveti üzerine 7 antrenörle Hayrat'a geldiklerini ve etkinlikte yer almaktan dolayı yaşadıkları memnuniyeti ifade etti.

        Etkinliğe Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, kaymakamlık personeli ve ilçe belediye personeli de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'de fırtına
        Doğu Karadeniz'de fırtına
        AB tescili yolundaki ünlü ekmek, müzeyle dünya vitrinine çıkıyor
        AB tescili yolundaki ünlü ekmek, müzeyle dünya vitrinine çıkıyor
        Okul servis minibüsünün otomobille çarpıştığı kaza kamerada
        Okul servis minibüsünün otomobille çarpıştığı kaza kamerada
        Akçaabat Belediyesi'nden Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği
        Akçaabat Belediyesi'nden Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği
        Trabzon'da öğrenci servisi kazası kamerada
        Trabzon'da öğrenci servisi kazası kamerada
        Trabzon'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        Trabzon'da şiddetli rüzgar etkili oldu