Trabzon'da şiddetli rüzgar etkili oldu
Trabzon'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Boztepe Mahallesi'nde bir ağaç yola devrildi.
Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri devrilen ağaca müdahale ederken, güvenlik güçleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirleri artırdı.
Öte yandan Trabzon Valiliği, gün içinde sosyal medya hesabından, şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.
