        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da şiddetli rüzgar etkili oldu

        Trabzon'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 22:22 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:22
        Trabzon'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        Trabzon'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Boztepe Mahallesi'nde bir ağaç yola devrildi.

        Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri devrilen ağaca müdahale ederken, güvenlik güçleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirleri artırdı.

        Öte yandan Trabzon Valiliği, gün içinde sosyal medya hesabından, şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

