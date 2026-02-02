Habertürk
        Trabzon Valisi Şahin'den Berat Kandili mesajı

        Trabzon Valisi Tahir Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:50 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:50
        Trabzon Valisi Şahin'den Berat Kandili mesajı
        Trabzon Valisi Tahir Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Şahin, mesajında, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.


        Bu gecede rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:


        "Berat Kandili, affa mazhar olmanın, arınmanın ve yeni bir başlangıç yapmanın önemli bir fırsatıdır. Bu kıymetli geceler bizlere yalnızca Rabbimizin sonsuz merhametine sığınmayı değil, aynı zamanda kendimize, ailemize, çevremize ve tüm insanlığa karşı daha anlayışlı, affedici ve onarıcı olmayı da hatırlatmaktadır. Dua ve tövbe kapılarının açık olduğu bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek, ülkemizin huzuru, milletimizin esenliği ve tüm İslam aleminin selameti için dua edeceğiz. Dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm ve sıkıntı altında yaşayan mazlumların huzura kavuşması için Yüce Mevla'ya niyazda bulunacağız."




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

