        Trabzon Valisi Şahin gazetecilerle buluştu

        Trabzon Valisi Şahin gazetecilerle buluştu

        Trabzon Valisi Tahir Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        02.02.2026 - 11:43
        Trabzon Valisi Şahin gazetecilerle buluştu
        Trabzon Valisi Tahir Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Vali Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ndeki organizasyonda, göreve yeni başlaması dolayısıyla gazetecilerle tanıştı.

        Trabzon'un kadim bir şehir olduğunu belirten Şahin, "Yaklaşık 3 haftadır Trabzon Valiliği görevini icra ediyorum. Bu şerefli, onurlu göreve bizi layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

        Şahin, büyük bir sorumluluk aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Çok dinamik bir şehir, şehzadeler şehri, kimlikli bir şehir. Trabzon'da valilik yapmak insana çok ciddi sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğun bilinciyle belli periyotlarla sizlerle her zaman istişare ederek bu kıymetli şehre hizmet etmek için rabbimden yardım diliyorum. Bugün Berat gecesi. Gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim affıyla bizleri onurlandırsın, şereflendirsin. İnşallah süreç içinde bir çok konuda, birçok alanda karşılaşacağız. Bugün ki programımız hem bir birimizi anlama hem de tanıma programı. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum."






