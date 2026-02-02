Habertürk
        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fethiyespor'u konuk edecek

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fethiyespor'u konuk edecek

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 10:06 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:06
        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fethiyespor'u konuk edecek
        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk edecek.

        Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

        Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddasını sürdürmek istiyor.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

