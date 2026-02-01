Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Berat Kandili mesajı:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Genç, mesajında, Berat Kandili'nin bağışlanmanın ve manevi yenilenmenin önemli bir vesilesi olduğunu belirtti.



Bu tür manevi gecelerin insanın kendisini muhasebeye çekmesine ve hatalarından arınmasına vesile olacağını ifade eden Genç, şunları kaydetti:



"Bu kutlu gecede sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendirmek, kırgınlıkları ve dargınlıkları geride bırakmak büyük önem taşımaktadır. Paylaşma ve dayanışma bilincinin artması, toplumsal huzur ve birlikteliğin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle, başta Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

