Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Berat Kandili mesajı:

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 15:38 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Berat Kandili mesajı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Genç, mesajında, Berat Kandili'nin bağışlanmanın ve manevi yenilenmenin önemli bir vesilesi olduğunu belirtti.

        Bu tür manevi gecelerin insanın kendisini muhasebeye çekmesine ve hatalarından arınmasına vesile olacağını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

        "Bu kutlu gecede sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendirmek, kırgınlıkları ve dargınlıkları geride bırakmak büyük önem taşımaktadır. Paylaşma ve dayanışma bilincinin artması, toplumsal huzur ve birlikteliğin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle, başta Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri

        Benzer Haberler

        Tünelde 4 araç, zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı
        Tünelde 4 araç, zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı
        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor
        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor
        Araklı Tüneli'nde kaza: 4 yaralı
        Araklı Tüneli'nde kaza: 4 yaralı
        Kayıp bipolar hastası Enes'i arama çalışmalarında 6'ncı gün
        Kayıp bipolar hastası Enes'i arama çalışmalarında 6'ncı gün
        Trabzon'da, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında bazı sektörle...
        Trabzon'da, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında bazı sektörle...
        Trabzonspor'da 20 haftada 8 futbolcu sahaya kaptan olarak çıktı
        Trabzonspor'da 20 haftada 8 futbolcu sahaya kaptan olarak çıktı