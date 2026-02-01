Trabzon'da balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor

Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 13:49 Güncelleme: 01.02.2026 - 13:49
        Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen istavrit, kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

        Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında hamsi 300, mezgit 300, çupra 500, levrek 500, somon 450, tirsi ise kilogramı 250 liradan satılıyor.

        Balıkçı Kadir Pınar, AA muhabirine, tezgahlarda hamsinin yerini istavrite bıraktığını söyledi.

        İnsanların da istavrite ilgi gösterdiğini belirten Pınar, "Hamsiye 'güle güle', istavrite 'hoş geldin' dedik. İstavrit bolca satılıyor. Fiyatı da çok uygun, 100 liraya satıyoruz. Önceki gün taze hamsi geldi piyasada 250 liraya satıldı. Bugün iki kasa geldi İğneada'dan, o da şu an 350 liraya pazar buluyor." ifadesini kullandı.

        Balıkçı Murat Doğan da istavritin yanı sıra somon ve levreğin de tercih edildiğini aktardı.

        Hamsinin yaklaşık bir aydır neredeyse yok denecek kadar az avlandığını dile getiren Mehmet Can Örseloğlu ise "Bunun yanında istavrit var, pahalı değil. Zaten insanlar istavrite rağbet gösteriyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

