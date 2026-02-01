Trabzon'da, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında bazı sektörler desteklenecek

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Trabzon'da bazı sektörlerin destekleneceği belirtildi.





Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, program kapsamında 2026'da illerin öncelikli yatırım konularının güncellendiğini belirtti.



Çelebi, bu kapsamda, Trabzon'da "ağaç ve orman ürünleri ile modüler mobilya üretimi", "alternatif turizm yatırımları", "su ürünleri işleme tesisleri" ile "tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli ürünler üretimi"nin teşvik programı kapsamında yer aldığını ifade etti.





Teşviklerle Trabzon'un yatırım kapasitesinin artırılacağına dikkati çeken Çelebi, 2026'da katma değerli ürünlere yönelim olmasını beklediklerini dile getirdi.



Yerel Kalkınma Hamlesi Programına Trabzon'da 2025'te 18 yatırım başvurusu alındığını, bu yatırımların 3 yıl içerisinde hayata geçirilmesinin beklendiğini vurgulayan Çelebi, 2026 destekleriyle ilgili oda üyelerine yönelik ayrıntılı bilgilendirme toplantıları yapılacağını kaydetti.

