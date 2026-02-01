Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında bazı sektörler desteklenecek

        Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Trabzon'da bazı sektörlerin destekleneceği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:34 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:34
        Trabzon'da, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında bazı sektörler desteklenecek
        Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Trabzon'da bazı sektörlerin destekleneceği belirtildi.


        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, program kapsamında 2026'da illerin öncelikli yatırım konularının güncellendiğini belirtti.

        Çelebi, bu kapsamda, Trabzon'da "ağaç ve orman ürünleri ile modüler mobilya üretimi", "alternatif turizm yatırımları", "su ürünleri işleme tesisleri" ile "tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli ürünler üretimi"nin teşvik programı kapsamında yer aldığını ifade etti.


        Teşviklerle Trabzon'un yatırım kapasitesinin artırılacağına dikkati çeken Çelebi, 2026'da katma değerli ürünlere yönelim olmasını beklediklerini dile getirdi.

        Yerel Kalkınma Hamlesi Programına Trabzon'da 2025'te 18 yatırım başvurusu alındığını, bu yatırımların 3 yıl içerisinde hayata geçirilmesinin beklendiğini vurgulayan Çelebi, 2026 destekleriyle ilgili oda üyelerine yönelik ayrıntılı bilgilendirme toplantıları yapılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

