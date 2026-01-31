Habertürk
Habertürk
        Trabzonspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçında 3 Şubat'ta sahasında Fethiyespor ile yapacağı maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 19:33 Güncelleme: 31.01.2026 - 19:33
        Trabzonspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçında 3 Şubat'ta sahasında Fethiyespor ile yapacağı maçı hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda Hesap.com Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Bordo-mavili takım hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

