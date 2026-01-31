Trabzonspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçında 3 Şubat'ta sahasında Fethiyespor ile yapacağı maçı hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda Hesap.com Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
