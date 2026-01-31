Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 5 gün önce kaybolan 25 yaşındaki genç denizde aranıyor

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 5 gün önce kaybolan E.T'nin bulunması için denizde arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 16:37 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:37
        Trabzon'da 5 gün önce kaybolan 25 yaşındaki genç denizde aranıyor
        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 5 gün önce kaybolan E.T'nin bulunması için denizde arama çalışması başlatıldı.

        Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinden 27 Ocak'ta ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan 25 yaşındaki gencin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Araştırmalar sonucu, E.T'ye ait olduğu belirlenen ayakkabı ve gözlüğün Beşirli Mahallesi sahil dolgu alanında bulunması üzerine bölgeye, AFAD, sahil güvenlik, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kayıp genci arama çalışmaları dalgıçların yanı sıra dron ve helikopter desteğiyle havadan ve karadan sürdürülüyor.

        Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı da çalışmaları olay yerinde bir süre takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

