        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da kamyon kasasındaki yangın tüpünün patlama anı kameraya yansıdı

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki yangın tüpünün patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 21:02 Güncelleme: 30.01.2026 - 21:02
        Trabzon'da kamyon kasasındaki yangın tüpünün patlama anı kameraya yansıdı
        Trabzon’un Sürmene ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki yangın tüpünün patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        İlçe merkezinde seyreden kamyonun kasasındaki yangın söndürme tüplerinden biri, belirlenemeyen nedenle patladı.

        Kısa süreli toz bulutuyla havaya fırlayan yangın tüpünün, seyir halindeki bir yolcu otobüsünün üzerine düştüğü ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

        Patlama anı güzergahtaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.




