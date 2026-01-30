Trabzonspor, Cihan Çanak'ı Gençlerbirliği'ne kiraladı
Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Cihan Çanak'ın sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'ne kiralandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cihan Çanak'ın, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gençlerbirliği Spor Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, anlaşmaya göre oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetlerinin Gençlerbirliği tarafından karşılanacağı kaydedildi.
