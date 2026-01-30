Habertürk
        Haberleri

Of'ta öğrenciler için tarih ve kültür gezisi düzenlendi

        Of'ta öğrenciler için tarih ve kültür gezisi düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesindeki öğrencilere yönelik tarih ve kültür gezisi programı yapıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:22 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:22
        Of'ta öğrenciler için tarih ve kültür gezisi düzenlendi
        Trabzon'un Of ilçesindeki öğrencilere yönelik tarih ve kültür gezisi programı yapıldı.


        Of İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneğince (OFİMDER) gerçekleştirilen programa 40 öğrenci katıldı.


        Bilecik, Bursa, Çanakkale ile İstanbul'a giden öğrenciler, tarihi ve kültürel yapıları ziyaret etme imkanı buldu.




