Of'ta öğrenciler için tarih ve kültür gezisi düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesindeki öğrencilere yönelik tarih ve kültür gezisi programı yapıldı. Of İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneğince (OFİMDER) gerçekleştirilen programa 40 öğrenci katıldı. Bilecik, Bursa, Çanakkale ile İstanbul'a giden öğrenciler, tarihi ve kültürel yapıları ziyaret etme imkanı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.