        Trabzon Haberleri

        Trabzon'daki fırtınada elektrik kabloları kopunca alternatif enerji hatları devreye alındı

        DUYĞU AVUNDUK - Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren fırtına nedeniyle elektrik dağıtım şebekelerinde oluşan olumsuzluklara karşı Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, sahada görevlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:07
        Trabzon'daki fırtınada elektrik kabloları kopunca alternatif enerji hatları devreye alındı
        Akçaabat ilçesinde kısa süre önce etkisini gösteren fırtına ve olumsuz hava koşulları, enerji nakil hatlarının bazı noktalarında hasara neden oldu.

        EDAŞ ekipleri, hasar oluşan noktalarda alternatif hatları devreye alarak enerji kesintisinin kısa sürede sona ermesini sağladı.

        Ekipler, son olarak fırtınadan etkilenerek kopan elektrik hattını da onararak mevcut enerjiyi yeniden sağladı.

        - "Alternatif bir hat üzerinden elektrik verdik"


        Çoruh EDAŞ İl Müdürü Anıl Şahinler, AA muhabirine, kısa süre önce Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde fırtına ve karın etkili olduğunu söyledi.

        Bu nedenle enerji altyapısında da geçici kesintilerin yaşandığını belirten Şahinler, fırtınanın özellikle yüksek rakımlı ve vadi geçişlerindeki hatlarda hasara neden olduğunu ifade etti.

        Şahinler, Akçaabat ilçesindeki vadide bulunan elektrik nakil hattında fırtına nedeniyle kopmaların olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Vadi içerisine inmek zordu çünkü engebeli arazi yapısı, ağaçların iletkenlerden kurtarılması için zor bir durum vardı. Çoruh EDAŞ olarak bölgede enerjisiz kalan abonelerimize alternatif hatlarımız üzerinden 2 saat içerisinde elektrik verdik. Alternatif bir hat üzerinden elektrik verdik. Arızalı iletkeni de ekiplerimiz hızlı bir şekilde onarmak için çalışmalarına başladı. Ekiplerimiz vadinin içerisinde iletkenleri buldular, ağaçlardan kurtardılar."

        Enerji sürekliliğinin önemli olduğunu vurgulayan Şahinler, yeni arızalara karşı önleyici önlemler uyguladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

