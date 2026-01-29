Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da proje kapanış toplantısı yapıldı

        Trabzon'da, "Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları ile Araştırılması Projesi"nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da proje kapanış toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da, "Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları ile Araştırılması Projesi"nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.


        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen kapanış programında, projenin her aşamasında emeği geçenleri kutladı.


        Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenap Sancar da akademide coğrafi ve mekansal olmayan verilere alan çalışmalarıyla ulaşmanın mümkün olduğunu belirterek, duyuları, duyguları, görselleri ve iletişimi kullanarak veri setleri oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.


        Proje yürütücüsü, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Durmuş Öztürk ise 2 yıldır üzerinde çalıştıkları projenin uluslararası hedeflerle kurgulandığının altını çizdi.


        Öztürk, Trabzon'da belirlenen bazı noktalarda test edilen modelin farklı kentler için de uyarlanabilir bir yapı olarak geliştirildiğini ifade etti.


        Farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren ekip çalışması yapıldığına işaret eden Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:


        "Kent çalışmalarında duyusal ve duygusal deneyimler genellikte temsil dışı kalmaktadır. 'Kent imgesi' dediğimiz şey ağırlıklı olarak görsel ve fiziksel temsiller üzerinden ele alınıyor. Bu durum, kentin kullanıcılar tarafından nasıl algılandığı ve nasıl deneyimlediği konusunda literatürde önemli bir boşluk yaratmaktadır. Yaşayan kent imgesiyse bu boşluğu mimarlık, fenomenoloji, anlatı araştırması ve dijital teknolojileri bir araya getiren disiplenler arası bir çerçeveyle doldurmayı amaçlamaktadır."

        Kentler için kullanıcı deneyiminin önemine dikkati çeken Öztürk, projeyi, duyusal ve duygusal deneyimlerin uygun yöntemlerle haritalandırılmasıyla bilimsel imgeye dönüştürdüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Trabzonspor ile Antalyaspor 60. kez karşı karşıya
        Trabzonspor ile Antalyaspor 60. kez karşı karşıya
        Uyuşturucudan kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı
        Uyuşturucudan kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı
        Caminin kullanılmayan bölümü çocuklar için spor salonu oldu
        Caminin kullanılmayan bölümü çocuklar için spor salonu oldu
        Anız yangınında dumandan etkilenip öldü
        Anız yangınında dumandan etkilenip öldü
        Akçaabat yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor
        Akçaabat yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor
        Trabzon'da yapı stokunun depreme karşı güçlendirilmesi önerisi
        Trabzon'da yapı stokunun depreme karşı güçlendirilmesi önerisi