        Trabzon'da yapı stokunun depreme karşı güçlendirilmesi önerisi

        HATİCE DİLER - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Trabzon'un yapı stokunun depreme karşı güçlendirilmesi uyarısında bulundu.

        Giriş: 29.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:27
        Trabzon'da yapı stokunun depreme karşı güçlendirilmesi önerisi
        HATİCE DİLER - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Trabzon'un yapı stokunun depreme karşı güçlendirilmesi uyarısında bulundu.

        Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'da önceki gün 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatarak, son iki üç yıl içerisinde merkez üssü Trabzon olan bu büyüklükte bir deprem kaydedilmediğini söyledi.

        Trabzon'da çok sık deprem olmamasının bundan sonra daha büyüklerinin olacağı ya da olmayacağı anlamına gelmediğini kaydeden Altunışık, burada en önemli konulardan birinin şehirdeki yapı stokunun ortaya çıkarılması olduğunu belirtti.

        Altunışık, Trabzon'da yaklaşık 40 yapıyı hassas sensörler ile anlık olarak izlediklerini ve deprem olduktan sonra teknik ekibin çok kısa süre içerisinde söz konusu yapılara ait bütün verileri ortaya çıkardığını dile getirdi.

        Sarsıntı sırasında kaydedilen en büyük ivmenin 0,03 metre/saniyekare değerinde olduğunu belirten Altunışık, "Bu değer herhangi bir binada yapısal hasar oluşturabilecek düzeyde değil. Bu anlamda halkımızın bu deprem sonrasında rahat olmasını diliyoruz. Burada oluşan depremlerde bundan sonra nasıl bir tepki vereceğini bilemiyoruz. İleriye dönük bir değerlendirme yapmak zor ama en azından bu depremin ilimiz için herhangi bir sorun oluşturabilecek düzeyde olmadığını, çok kısa süreli bir deprem gibi değil darbe şeklinde meydana geldiğini ve herhangi bir bina taşıyıcı sisteminde hasar oluşturabilecek ivme değerlerine ulaşmadığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

        - Yapı stokunun envanterinin çıkarılması ve güçlendirilmesine dikkati çekti

        Yapı denetimi ve güvenliğinin kamu ve halk işbirliğiyle oluşturulması gerektiğini ifade eden Altunışık, 2018 Deprem Yönetmeliğine göre yapıları projelendirdiklerini dile getirdi.

        Altunışık, bu depremin kentin yapı envanterinin çıkarılması için bir vesile olmasını temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

        "Trabzon ili için uzun süredir üzerinde koştuğumuz yapı envanterinin, yapı stokunun çıkarılmasıyla alakalı bir çalışmamız vardı. Depremler olduktan sonra bu çalışma belirli bir noktaya geliyor ama maalesef unutmayı seven halkız. Birkaç hafta geçtikten sonra hemen sakinleşiyoruz ve bu projeler rafa kalkıyor. Bu depremler bize şunu hatırlatıyor, bu projelerin hayat geçmesi lazım. Şu an Trabzon'da kaç bina var, bu binalar kaç yaşında, nasıl bir zemine oturuyor, kaç katlı, kaçak katları var mı yok mu, ruhsatları var mı yok mu bu bilgiyi tam olarak bilmiyoruz. O nedenle başlangıcımızın bu nokta olması gerektiğini düşünüyorum."

        Altunışık, Trabzon'un yapı stokunun depreme karşı güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

