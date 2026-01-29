Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor ile Antalyaspor 60. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:09
        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında geride kalan 59 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Trabzonspor, söz konusu maçlarda 109 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.




        - Antalya'daki maçlar

        Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında da rakibine üstünlük sağladı.

        Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 29 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik alırken 8 maçta mağlup oldu.





        - Trabzonspor, rakibi karşısında son 6 maçı kaybetmedi

        Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor karşısında son 6 lig maçında kaybetmedi.


        En son 2022-2023 sezonunda deplasmanda Akdeniz temsilcisine 5-2 mağlup olan bordo-mavili takım, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

        İki takım arasında en farklı galibiyeti ise 2015-2016 sezonunda Antalyaspor, 7-0'lık sonuçla almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

