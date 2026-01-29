Habertürk
Habertürk
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, okul inşaatında incelemelerde bulundu

        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, okul inşaatında incelemelerde bulundu

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 24 derslikli Hacı Şükran Çolak İlkokulu inşaatında inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:37 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:37
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, okul inşaatında incelemelerde bulundu
        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 24 derslikli Hacı Şükran Çolak İlkokulu inşaatında inceleme yaptı.

        Ekim, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta ve iş insanı Suphi Çolak ile Söğütlü Mahallesi'nde yapımı devam eden okul inşaatındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.


        Okulun, ilçenin eğitim altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım olduğunu belirten Ekim, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır." ifadelerini kullandı.

