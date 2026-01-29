Caminin kullanılmayan bölümü çocuklar için spor salonu oldu

HATİCE DİLER - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Pelitli Sahil Camisi'nin otopark ve şadırvan bölümünde kullanılmayan alanlar, Büyükşehir Belediyesinden malzeme desteği de alınarak çocukların kullanabileceği spor salonuna dönüştürüldü.



Meslek hayatı boyunca çok sayıda sporcu yetiştiren Kamil Büyükdağ, emekli olduktan sonra da çocukların hayatlarına dokunmayı sürdürmek için boks kursu açmaya karar verdi.



Büyükdağ, Ortahisar ilçesindeki Pelitli Sahil Camisi'nin otopark ve şadırvan bölümünde kullanılmayan alanı Trabzon Büyükşehir Belediyesinden de malzeme desteği alarak kısa sürede spor salonuna dönüştürdü.





Yaş aralığı 7 ile 11 arasında değişen 25 çocuğa hafta içi antrenör oğluyla ücretsiz kurs veren Büyükdağ, hafta sonu da sahilde koşu ve çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.





Büyükdağ, AA muhabirine, çocukların sokakta geçireceği zamanı sporla değerlendirmesini amaçladığını belirterek, caminin kullanılmayan bölümünü salona çevirdiğini ve yaklaşık iki aydır kurs verdiğini söyledi.



Kursa velilerin de yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Büyükdağ, çocukların evlerine yakın yerde güvende olduğunu ve enerjilerini burada spora verdiğini kaydetti.



Sporun yanı sıra çocuklarla sosyal etkinlikler de yaptıklarını anlatan Büyükdağ, "Antrenman yaptıktan sonra top oynuyorlar, 'Oralet içmeye gidelim hocam.' diyorlar, oralet içmeye gidiyoruz. Bazen sütlaç yemeye gidiyoruz. Velilerimizden durumu iyi olanlar tatlı alıp geliyor, ikramda bulunuyor. Çok güzel bir ortamımız var." dedi.



Büyükdağ, kursiyer sayısının her geçen gün arttığını aktararak, "Devletimiz sportif alanda çocuklara, gençlere zaten hizmet veriyor. Biz de sorumluluk alarak devletimizle iş birliği yaparak çocuklarımıza ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Geleceğin sporcularını yetiştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükdağ, "İki aylık sürede 25 sporcuya ulaştık. Haftanın beş günü 17.00-19.00 saatlerinde bu salonda antrenmanlarımız var. Cumartesi pazar da çocuklarımızla beraber sahilde koşu ve güç antrenmanı yapıyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyor hem spor yapıyor." diye konuştu.











- "Hedefimiz milli sporcu yetiştirmek"



Çocukların çok yetenekli olduğunu belirten Büyükdağ, şunları kaydetti:





"Buna ilgi, sevgiyi ve en önemlisi devamlılığı da eklediğimiz zaman biz bütün zaferlere ulaşırız. 11 yaşında 4 sporcumuz var, seneye resmi müsabakalara katılacaklar. Biz dördünden de şampiyonluk bekliyoruz, bunu da başaracak kalitedeler. Yeteneği olanları sportif başarıya taşıyoruz, diğerlerini de sosyalleştirerek ülkemize hayırlı, mert, yiğit evlatlar olmaları için mücadele veriyoruz. Hedefimiz milli sporcu yetiştirmek, gelecekte Avrupa, dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek."





Kursa çocuğunu gönderen Ali İhsan Yılmaz ise namaz için camiye geldiğinde kurs afişini görünce çocuğunu kursa yazdırmaya karar verdiğini belirtti.



Yılmaz, antrenörü aradığını aktararak, "Benim çocuk da boksa meraklı, buraya yazdırdık. Çocuğum için bir etkinlik olacak. Belki yeteneklidir, güzel bir yerlere gelecek, inşallah vesile olacak arkadaşlar buna. Bu tür aktivitelerin daha fazla yapılmasının hem gençlik açısından hem de toplum açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çocuklar böyle şeylerle meşgul olursa farklı kötü alışkanlıklardan ötelenmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.





Torununu kursa yazdıran Fikret Bayrak da kendisinin de boksa meraklı olduğunu ve torununun antrenmanlarını izlemeye geldiğini söyledi.



