        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor'un Antalya deplasmanındaki takım otobüsüne taşlı saldırı

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 19:41 Güncelleme: 30.01.2026 - 19:41
        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçın oynanacağı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'na hareket eden kafileyi taşıyan takım otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı gerçekleşti.

        Açıklamada, saldırının kınandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından bu kez de Hesap.com Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz."



