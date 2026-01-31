Habertürk
        Beşikdüzüspor için yardım gecesi düzenlendi

        Beşikdüzüspor için yardım gecesi düzenlendi

        Amatör Ligde mücadele eden Beşikdüzüspor'a destek amacıyla yardım gecesi organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:05 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:05
        Beşikdüzüspor için yardım gecesi düzenlendi
        Amatör Ligde mücadele eden Beşikdüzüspor'a destek amacıyla yardım gecesi organize edildi.


        İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşe, Beşikdüzüspor Kulübü Başkanı Mehmet Zeytin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


        Trabzonsporlu futbolcuların imzaladığı topun da açık artırmaya çıkarıldığı etkinlikte kulübe destek sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

