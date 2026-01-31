Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da inşa edilecek yeni havalimanına ilişkin, "Tamamen denize dolgu bir mühendislik harikasını şehrimize kazandıracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 17:18 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da inşa edilecek yeni havalimanına ilişkin, "Tamamen denize dolgu bir mühendislik harikasını şehrimize kazandıracağız." dedi.

        Karaismailoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi'nde, hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın en büyük 10'uncu ekonomisi haline getirmek olduğunu söyledi.

        Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Tabii biz bunları yaparken bu vizyonsuz muhalefetin söylediklerine kulak assaydık, bunların hiçbiri olmazdı. Rüşvetle, yolsuzlukla debelenen bir Türkiye olurdu. Vatanını, milletini seven kadrolar iktidara geldiğinde sonuç güçlü, büyük Türkiye. O yüzden hepimize büyük iş düşüyor." diye konuştu.

        Karaismailoğlu, Trabzon'da çok uzun yıllar ihtiyacı karşılayacak yeni havalimanının ihalesinin yapıldığını vurgulayarak, "Burada 10 milyonun üzerinde yolcu kapasitesiyle dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesi olacak." ifadesini kullandı.

        Yeni havalimanının mevcut havalimanının kuzeyinde inşa edileceğini anlatan Karaismailoğlu, "Tamamen denize dolgu bir mühendislik harikasını şehrimize kazandıracağız." dedi.

        Temeli 2023'te atılan Güney Çevre Yolu'nda çalışmaların devam ettiğini, inşası süren 1461 yatak kapasiteli Şehir Hastanesinin ise bu yıl tamamlanacağını bildiren Karaismailoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi ile Uzunkum Yaşam Alanı'nın da şehrin yaşam kalitesini artıracağını aktardı.

        Karaismailoğlu, Trabzon'da turizmin 12 aya yayılması için sektör temsilcileriyle görüştüklerini belirterek, geçen hafta düzenlenen Uzungöl Kış Festivali'nin de Türkiye ve dünyada ses getirdiğini ifade etti.

        Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl mayısta yapılmasının planlandığına işaret eden Karaismailoğlu, "Kültür Yolu Festivali'ni, yayla mevsimi başlamadan şehrimize katma değer sağlayacak etkinliğe dönüştürmek için böyle bir karar aldık." bilgisini paylaştı.

        Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu dile getirerek, "Dünya lideri de kolay olunmuyor. Bu, vizyon ister, güç ister ve halktan da destek almak ister. İşte bu güçle Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyadaki karışıklıklara barışın daim olması için çok önemli katkılar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da konuşma yaptığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 5 gün önce kaybolan 25 yaşındaki genç denizde aranıyor
        Trabzon'da 5 gün önce kaybolan 25 yaşındaki genç denizde aranıyor
        Beşikdüzüspor için yardım gecesi düzenlendi
        Beşikdüzüspor için yardım gecesi düzenlendi
        Trabzon'da kayıp bipolar hastası Enes, 5 gündür aranıyor
        Trabzon'da kayıp bipolar hastası Enes, 5 gündür aranıyor
        Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor deplasmanında takıldı
        Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor deplasmanında takıldı
        Yarasalardan bulaşan ölümcül virüse karşı uyarı
        Yarasalardan bulaşan ölümcül virüse karşı uyarı
        Trabzon'da kayıp genç her yerde aranıyor
        Trabzon'da kayıp genç her yerde aranıyor