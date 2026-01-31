Habertürk
        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Trabzon'da sona erdi

        Trabzon'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı.

        Giriş: 31.01.2026 - 18:12 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:12
        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Trabzon'da sona erdi
        Trabzon'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Beşirli Spor Salonu'ndaki final müsabakalarının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Ocak'ta başlayan müsabakalara 58 ilden 898 güreşçinin katıldığını söyledi.

        Arıcıoğlu, 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuların Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğini kaydetti.

        Şampiyonada, Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularının da yer aldığını ifade eden Arıcıoğlu, "Hem şehrimizi hem ülkemizi temsil edecekler. TOHM olarak iddialıyız. Türk güreşine, Türk sporuna katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

        Arıcıoğlu, spor şehrine uygun organizasyonlar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.




        - Takım sıralaması

        Şampiyonayı grekoromen stilde Ankara ASKİ Spor Kulübü 200 puan birinci, Ankara Keçiören Belediyesi 98 puanla ikinci, İstanbul Bahçelievler de 95 puanla üçüncü tamamladı.

        Serbest stilde ise Ankara ASKİ Spor Kulübü 160 puanla birinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü 120 puanla ikinci, Ankara Keçiören Belediyesi 112 puanla üçüncü sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

