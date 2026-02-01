Trabzonspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta sahasında Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı. Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.