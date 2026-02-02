Trabzon'da toplu ulaşımda öğrencilere indirim uygulaması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 100 binişlik abonman yüklemesi yapacak öğrencilere daha önce 10 lira olan tek seferlik biniş ücretinin 4 liradan uygulanacağını belirtti.





Genç, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin eğitim hayatını desteklemek amacıyla ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerinin ulaşım ücretinde indirim uygulandığını ifade etti.



Trabzon'un, öğrenci ulaşımında Türkiye'nin en ucuz şehirlerinden biri olduğuna değinerek, şunları kaydetti:





"Uygulama kapsamında öğrencilerin ulaşım giderlerini daha da azaltmak amacıyla, bir ay geçerli 100 binişlik abonman kart sistemi devreye alındı. Öğrenciler, bugünden itibaren kart merkezlerinden abonman yüklemelerini yapabilecek. 100 biniş için 400 lira karşılığında yapılacak abonman işlemiyle birlikte, daha önce 10 lira olan tek seferlik öğrenci biniş ücreti 4 liraya düşmüş oldu. Eğitim, bizim en öncelikli destek alanlarımızdan biridir. Gençlik Meclisi'mizin talebi üzerine öğrencilerimizin hem eğitim hayatlarını hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına ulaşımda önemli bir adım attık."

