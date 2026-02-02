Trabzonspor, Fethiyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında yarın sahasında Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında yarın sahasında Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştiriği antrenmanla, Fethiyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas idmanı ve taktik çalışma ile sona erdi.
Trabzonspor, Fetihyespor ile yarın 20.30'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi, hakem Fatih Tokail yönetecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.