        Trabzonspor, Fethiyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Fethiyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında yarın sahasında Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:38 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:38
        Trabzonspor, Fethiyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında yarın sahasında Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştiriği antrenmanla, Fethiyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.


        Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas idmanı ve taktik çalışma ile sona erdi.

        Trabzonspor, Fetihyespor ile yarın 20.30'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.

        Mücadeleyi, hakem Fatih Tokail yönetecek.






