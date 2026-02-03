TSYD Trabzon Şubesi yönetiminden Trabzon Valisi Şahin'e ziyaret
Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetimi ile bir araya geldi.
Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetimi ile bir araya geldi.
TSYD Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Şahin'i makamında ziyaret etti.
Vali Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyen Kılıç, derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi sundu.
Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.