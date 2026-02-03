Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        TSYD Trabzon Şubesi yönetiminden Trabzon Valisi Şahin'e ziyaret

        Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetimi ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:50 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        TSYD Trabzon Şubesi yönetiminden Trabzon Valisi Şahin'e ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetimi ile bir araya geldi.

        TSYD Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Şahin'i makamında ziyaret etti.


        Vali Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyen Kılıç, derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi sundu.


        Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da yedikleri tost sonrası hastanelik olan aile konuyu yargıya taşıy...
        Trabzon'da yedikleri tost sonrası hastanelik olan aile konuyu yargıya taşıy...
        Çarşıbaşı keşan dokumasına DOKA'dan destek
        Çarşıbaşı keşan dokumasına DOKA'dan destek
        Dağ kayağında yeni rota; Trabzon'un Mesoraş Yaylası
        Dağ kayağında yeni rota; Trabzon'un Mesoraş Yaylası
        Doğu Karadeniz'de fırtına
        Doğu Karadeniz'de fırtına
        AB tescili yolundaki ünlü ekmek, müzeyle dünya vitrinine çıkıyor
        AB tescili yolundaki ünlü ekmek, müzeyle dünya vitrinine çıkıyor
        Okul servis minibüsünün otomobille çarpıştığı kaza kamerada
        Okul servis minibüsünün otomobille çarpıştığı kaza kamerada