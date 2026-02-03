Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kaza anı kamerada

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:32 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:32
        Trabzon'da öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kaza anı kamerada
        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

        Dereköy Mahallesi yakınlarda dün H.Ö'nün kullandığı 61 AIF 075 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Y.K. yönetimindeki 34 GAZ 805 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


        Servisteki öğrencilerden 3'ünün tedbir amacıyla hastanede kontrolden geçirildiği öğrenildi.

        Kaza anı ise otomobildeki araç kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

