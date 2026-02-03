Trabzonspor'dan Zubkov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama:

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Oleksandr Zubkov'da kas yaralanması ve ödem tespit edildiğini bildirdi.





Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 20. haftasında oynadığımız Hesapcom Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

