        Trabzonspor'dan Zubkov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama:

        Trabzonspor'dan Zubkov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama:

        Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Oleksandr Zubkov'da kas yaralanması ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:56 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:56
        Trabzonspor'dan Zubkov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama:
        Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Oleksandr Zubkov'da kas yaralanması ve ödem tespit edildiğini bildirdi.


        Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 20. haftasında oynadığımız Hesapcom Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

