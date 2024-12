Bakan Göktaş, Trabzon'da AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler, millet olarak hiçbir zaman zulme rıza göstermedik, mazlumu asla yalnız bırakmadık. Türkiye olarak hem Suriye hem Filistin meselelerinde tarihin doğru tarafında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde katılımcılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

- "23 yılı aşkın süredir AK Parti siyasetinin odağında her daim gençlerimiz oldu"

Bir ülkenin gerçek gücünün, sahip olduğu bilgi birikimi, üretim kapasitesi ve genç nüfusunun dinamizminden geldiğine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu üç temel unsurdan biri eksikse güçlü bir ülke inşa etmek mümkün değildir. Bu anlamda gençlik ne kadar sağlam olursa gelecek de o kadar parlak olur çünkü gençler, toplumun refahının, kalkınmasının ve ilerlemesinin güvencesidir. İşte bu nedenle 23 yılı aşkın süredir AK Parti siyasetinin odağında her daim gençlerimiz, sizler oldu. 16 yaşından beri siyasetin her kademesinde görev almış Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en önemli yol arkadaşları her zaman sizler oldunuz, gençler oldu. Bir asırda yapılabilecek binlerce projeyi sizlerin enerjisiyle 23 yıla sığdırdık. İnşallah sizler de eğitimde, bilimde, teknolojide, sporda, sanatta ve hayatın her alanında öncü nesiller olarak ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacak ve dünyada güçlü bir şekilde temsil edeceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz."