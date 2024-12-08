Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

İsmail Cem Ulusoy ve Mitchell Creek gibi oyuncuların sahneye çıkmasıyla üçüncü periyodu 67-62 önde bitiren bordo-mavililer, parkeden 90-77 galip ayrıldı.

İkinci periyodu da istediği gibi oynayan Trabzon ekibi, Jitaurious Gordon'un skora katkısıyla devreyi 47-40 önde tamamladı.

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