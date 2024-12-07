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        Yeniden Refah Partili Aşıla: "Tarihin en badireli dönemlerinden birini yaşıyoruz"

        ​​​​​​​Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, "Tarihin en badireli dönemlerinden birini yaşıyoruz. Belki de İslam coğrafyası tarihinde olmadığı kadar dağınık, paramparça." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:53 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:08
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        Yeniden Refah Partili Aşıla: "Tarihin en badireli dönemlerinden birini yaşıyoruz"
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        ​​​​​​​Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, "Tarihin en badireli dönemlerinden birini yaşıyoruz. Belki de İslam coğrafyası tarihinde olmadığı kadar dağınık, paramparça." dedi.

        Aşıla, Sürmene Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Sürmene 3. Olağan İlçe Kongresi'nde, iktidarda olmaları gerektiğini, bunun için de iyi çalışacaklarını söyledi.

        İslam dünyasının zor zamanlardan geçtiğini belirten Aşıla, "Tarihin en badireli dönemlerinden birini yaşıyoruz. Belki de İslam coğrafyası tarihinde olmadığı kadar dağınık, paramparça. Hele son 3-4 gündür yaşadığımız Suriye'deki gelişmeler bizi daha tedirgin etmeye başladı." diye konuştu.

        Aşıla, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan bütün insanlığın kurtuluşu ve refahı için çalışmayı düstur edindiklerinin altını çizdi.

        Siyonizme karşı durulması gerektiğini de vurgulayan Aşıla, "Siyonizm mikrobunu bilmeden bugün niye bu haldeyiz, niye İslam coğrafyası kan gölü, niye ekonomik olarak perişan haldeyiz, niye manevi değerlerimiz alt üst oldu bunları çözemeyiz, bu problemleri ortadan kaldıramayız." ifadesini kullandı.

        Aşıla, Orhan Kahveci'nin tek aday olarak katıldığı kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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