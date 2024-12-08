Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 18'e yükseltirken, konuk ekip ise 25 puanda kaldı.

Bu arada maçın ikinci yarısında Trabzonsporlu oyuncu Lumbardha Misini, kırmızı kart gördü.

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