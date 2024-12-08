Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 2-1 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 2-1 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Valentina Troka ve Meta Camara atarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in golünü penaltıdan Armisa Kuc kaydetti.
Bu arada maçın ikinci yarısında Trabzonsporlu oyuncu Lumbardha Misini, kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 18'e yükseltirken, konuk ekip ise 25 puanda kaldı.
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