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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 17:10 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:25
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 2-1 yendi.

        Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Valentina Troka ve Meta Camara atarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in golünü penaltıdan Armisa Kuc kaydetti.

        Bu arada maçın ikinci yarısında Trabzonsporlu oyuncu Lumbardha Misini, kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla Trabzonspor puanını 18'e yükseltirken, konuk ekip ise 25 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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