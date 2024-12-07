Trabzon'da doktorlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi

Trabzon'da, "Ürojinekoloji ve Kozmetik Jinekoloji Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Uluslararası Jinekoloji Ve Obstetrik Derneğince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda düzenlenen programda, "Toplum sağlığına ve gelecekte bu hizmeti verecek kişilere sağlıklı bir ortam oluşturabilmek için bu eğitimlere önem veriyoruz." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şen ise toplantının düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti. Toplantıya ev sahipliği yapan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, bu tür toplantıların bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı, hasta hizmetinde kaliteyi artıran etkinlikler olduğunu vurguladı.