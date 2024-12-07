Trabzon'da doktorlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi
Trabzon'da, "Ürojinekoloji ve Kozmetik Jinekoloji Toplantısı" gerçekleştirildi.
Trabzon'da, "Ürojinekoloji ve Kozmetik Jinekoloji Toplantısı" gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Uluslararası Jinekoloji Ve Obstetrik Derneğince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda düzenlenen programda, "Toplum sağlığına ve gelecekte bu hizmeti verecek kişilere sağlıklı bir ortam oluşturabilmek için bu eğitimlere önem veriyoruz." dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şen ise toplantının düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti.
Toplantıya ev sahipliği yapan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, bu tür toplantıların bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı, hasta hizmetinde kaliteyi artıran etkinlikler olduğunu vurguladı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Recep Erin de klinik olarak üçüncü kez toplantı organize ettiklerini söyledi.
Erin, doktorlara en yeni ameliyat tekniklerini, hastane ve kliniği sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.
Türkiye ve Azerbaycan'dan katılım sağlayan doktorlara, güncel cerrahi yaklaşımlar ve yenilikçi teknikler aktarıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.