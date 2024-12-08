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        Beyaza bürünen Uzungöl'de 'kış turizmi' atağı

        TRABZON'da kar yağışıyla birlikte çevresindeki ormanın beyaza büründüğü ünlü turizm merkezi Uzungöl, kış turizminde de çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 08.12.2024 - 09:40
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        Beyaza bürünen Uzungöl'de 'kış turizmi' atağı
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        TRABZON’da kar yağışıyla birlikte çevresindeki ormanın beyaza büründüğü ünlü turizm merkezi Uzungöl, kış turizminde de çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Turistler karda kullandıkları paletli araçlarla adrenalin yaşarken, çocuklar ve aileleri, şambrellerle yamaçtan kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

        Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl’ün çevresindeki orman örtüsü, yağan kar ile birlikte beyaza büründü. Yağışla birlikte güzel görüntülerin ortaya çıktığı Uzungöl, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Dronla havadan görüntülenen Uzungöl, hareketli geçen yaz sezonun yanı sıra kış turizminde de farklı aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzeyi kısmen donan Uzungöl'e gelen turistler, karda kullandıkları paletli araçlarla adrenalin yaşıyor. Körfez ülkelerindeki turistlerin de ziyaretlerini sürdüğü bölgede çocuklar ve aileleri kar topu oynayıp, şambrellerle dik yamaçtan kayarak eğlenceli vakit geçiriyor. Kar ve doğanın keyfini çıkaran tatilciler, göl kıyısında sıkça fotoğraf çektirip, anı ölümsüzleştiriyor.

        'UZUNGÖL'ÜN KIŞI DA KIYMETLİ'

        Uzungöl Turizmciler Derneği üyesi ve turizmci Mehmet İnan kış aktivitelerin ilgi çektiğini belirterek, "Uzungöl'ün kışı da ayrı kıymetli, çok güzel. Gelen misafirler de aynı görüşleri paylaşıyorlar. Kar kalitemiz gayet yüksek. Bu aktivitelerle beraber aslında Uzungöl'ün kış turizmine dikkat çekmek istiyoruz. Gerçekten burası çok keyifli. Burada kar makinelerimiz, palet taktığımız ATV araçlarımız var yine. Bunları da burada kullandırabiliyoruz. Aynı zamanda daha yüksek rakımlara karların daha fazla olduğu yerlerde misafirlerimizi çıkartabiliyoruz. Kışın burada eğlenceli farklı aktiviteler de başlatmayı düşünüyoruz. Dernek olarak da bu konuyla alakalı yeni fikirlerimiz de olacak. Uzungöl inşallah ilerleyen dönemlerinde kış turizmiyle anılan önemli bir nokta haline gelecektir" dedi.

        'KAR GÜZELLİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

        Kar aktiviteleri sürdüren işletme yöneticisi Nurcan Akyüz de "Uzungöl'de kış sezonunda fazla bir aktivite olmuyor buralarda. Eşimle birlikte bu güzel kar yağışını değerlendirmek, misafirlerimize daha farklı, güzel bir eğlence ortamı sunmak istedik. Çok ilgi gördü. Kar yağışı olduğu sürece böyle devam edeceğiz. Farklı UTV, ATV ve paletli araçlarımız var. Çok da sevildi ve talep görüyor. Böyle devam edeceğiz inşallah. Kayak pisti doğal bir eğlence olmuş oldu. Gelenler ve eğlenenler çok memnun kalıyorlar. Onlar memnun kalınca biz de çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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