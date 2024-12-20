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        Trabzonspor'a eski asbaşkanlar ve kurul üyelerinden destek ziyareti

        Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kurullar ve eski asbaşkanlar, bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:03 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:08
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        Trabzonspor'a eski asbaşkanlar ve kurul üyelerinden destek ziyareti
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        Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kurullar ve eski asbaşkanlar, bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ören, Denetim Kurulu Başkanı İsmet Keskin, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve Sicil Kurulu Başkanı Serdar İsaoğlu ile kurul üyelerinin yanı sıra eski asbaşkanlardan Hayrettin Hacısalihoğlu, Haşim Saitoğlu ve İskender Önal, Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanını izledi.

        Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla bir araya gelen heyet, takıma başarı diledi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Güneş, kurullar ve eski asbaşkanların desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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