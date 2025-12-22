Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Kulübü eski başkanı Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

        Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Özkan Sümer, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 15:03 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Kulübü eski başkanı Özkan Sümer, mezarı başında anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Özkan Sümer, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı.

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, divan kurulu üyeleri, Özkan Sümer'in ailesi ve sevenleri, Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Ören ve Güneş, Sümer'in kabrine çiçek bıraktı.

        Ören, yaptığı konuşmada, Özkan Sümer'in şehre ve Türk sporuna bıraktığı mirasın arkasından yürüdüklerini söyledi.

        Güneş ise Sümer'in sadece Trabzon değil, Türk sporu için de çok önemli bir isim olduğunu vurguladı.

        Sümer'in büyük bir sermaye biriktirdiğini dile getiren Güneş, "Özkan abim, hocam, başkanım. Hem şehrimize hem sporumuza hem futbolumuza çok büyük katkılar yaptı, çok büyük değer oluşturdu. Aynı zamanda ülkemize de yaptı aynı şeyi. Buradan kendini yoktan var etti, yetiştirdi. Sonra şehirler arası, ülkeler arası yarışmalara gitti. Bir birey olarak, bir imtihanı insan nasıl geçirir, gösterdi bize. Mekanı cennet olsun teşekkür ediyoruz. Hakkını helal etsin bizden yana hakkı varsa helal olsun." ifadelerini kullandı.

        Anma programı, duaların ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da bıçaklı kavga; 1'i ağır 8 yaralı
        Trabzon'da bıçaklı kavga; 1'i ağır 8 yaralı
        Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 7 yaralı
        Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 7 yaralı
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklanan profesörün savcılık ifadesi ortay...
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklanan profesörün savcılık ifadesi ortay...
        Çocuk kitabı ve bağış karşılığında davalık olmaktan kurtuldu
        Çocuk kitabı ve bağış karşılığında davalık olmaktan kurtuldu
        Trabzonspor ve Türk futboluna adanan ömür: Özkan Sümer
        Trabzonspor ve Türk futboluna adanan ömür: Özkan Sümer
        Uzmanlardan Trabzon için "Yerinde dönüşüm" önerisi Şehir Plancıları Odası T...
        Uzmanlardan Trabzon için "Yerinde dönüşüm" önerisi Şehir Plancıları Odası T...