Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Çocuk kitabı ve bağış karşılığında davalık olmaktan kurtuldu

        SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da sürücüsü olduğu araçla seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan ve kendisini uyaran yayayı darbettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişi, Trabzon Sevgi Evleri'ne kitap, şehit yakınları ve gazilere de bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuk kitabı ve bağış karşılığında davalık olmaktan kurtuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da sürücüsü olduğu araçla seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan ve kendisini uyaran yayayı darbettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişi, Trabzon Sevgi Evleri'ne kitap, şehit yakınları ve gazilere de bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu.

        Yomra ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde 29 Eylül 2025'te yolun karşısına geçmeye çalışan E.İ, aracıyla hızla ilerlediği gerekçesiyle sürücü Y.S'yi uyardı.

        Sürücünün aracından inerek kendisini darbettiğini iddia eden E.İ, Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesinden darp raporu alarak Y.S'den şikayetçi oldu.

        Şikayet üzerine Y.S. hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Tarafların uzlaşmayı kabulü yönündeki beyanları üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırma avukatı Ayşe Nur Kuğuoğlu iki tarafla da görüştü.

        Sürücü Y.S, tartışma sonucu darbettiği iddiasıyla E.İ'nin uzlaşmak için kendisine sunduğu Trabzon Sevgi Evleri'ne 21 çocuk kitabı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına belirtilen hesaba şehit yakınları ve gaziler için 5 bin lira bağış yapması şartını kabul etti.

        Çocuklar için kitapları sevgi evlerine ulaştıran ve bağışı gerçekleştiren Y.S. böylece yargılanmaktan kurtulmuş oldu.

        Uzlaştırma avukatı Ayşe Nur Kuğuoğlu, AA muhabirine, birçok suça karşı açılan soruşturmaların, mahkeme aşamasına geçmeden çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

        Bu sayede tarafların ceza almak yerine alternatif çözümlerle barışı sağladığını dile getiren Kuğuoğlu, "Bu süreci yürütürken taraflar kendi sorunlarını alternatif çözüm yollarıyla kendi aralarında çözmektedirler. Bu hem şahıslar arasında barışı sağlamakta hem de toplum barışını artırmaktadır." dedi.

        - "Kötü ve çirkin bir olay iyiliğe dönüşüyor"

        Mağdur tarafın genellikle bağış talebinde bulunduğuna dikkati çeken Kuğuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tarafların istek ve iradesi doğrultusunda istedikleri kurum ve kuruluşlara bağışlar yapmaktayız. Ben de son iki dosyamda Trabzon Sevgi Evleri'ne kitap bağışında bulunulmasına aracı olmuş oldum. Yine diğer uzlaştırmacı arkadaşlarımız ve ben başka dosyalarda birçok kurum ve kuruluşa, Mehmetçik Vakfına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, huzurevlerine ve Gazze'ye birçok bağış yapılıyor. Hem tarafların gönüllerine yatan ve içlerine sinen bir uzlaşma sağlanıyor hem de kötü bir şeyden güzel bir şey çıkıyor. Kötü ve çirkin bir olay iyiliğe dönüşüyor. Bu anlamda da uzlaştırma sürecinin uygulanmasını sıkça tavsiye ediyoruz."

        Kuğuoğlu, uzlaştırma süreçlerinin yargı süreçlerinin hızlandırılmasına olumlu katkı sağladığını belirterek, "Böylece taraflar kendi aralarında barış sağlıyor, uzun uzadıya süren yargı süreçlerine maruz kalmıyor ve yargımızın yükü hafiflemiş oluyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu

        Benzer Haberler

        Trabzonspor ve Türk futboluna adanan ömür: Özkan Sümer
        Trabzonspor ve Türk futboluna adanan ömür: Özkan Sümer
        Uzmanlardan Trabzon için "Yerinde dönüşüm" önerisi Şehir Plancıları Odası T...
        Uzmanlardan Trabzon için "Yerinde dönüşüm" önerisi Şehir Plancıları Odası T...
        Trabzon'da iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Trabzon'da iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya gitti
        Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya gitti
        Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı