Trabzon'da iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Toklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
