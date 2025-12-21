Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray GAİN'i 1-0 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 73. dakikada Natalia Oleszkiewicz'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
