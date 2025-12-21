Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor

        Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 21.12.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

        Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit, somon, çipura, levrek ve barbun gibi balık türleri yer alıyor.

        Hamsi ve istavritin kilogramı 100, barbun 350, somon 300, çipura, levrek ve palamut 450 liradan satışa sunuluyor.

        Balıkçı Murat Doğan, AA muhabirine, tezgahlarda bolluk açısından hamsinin yerini yavaş yavaş istavritin aldığını söyledi.

        Doğan, vatandaşa ucuz balık satmayı istediklerini belirterek, "Fiyatlar uygun. Hamsimiz 100 lira, istavrit 100 lira. Halkımız sürekli yesin." dedi.

        Emin Avcı da vatandaşın hamsiden sonra en çok istavrite ilgi gösterdiğini ifade etti.

        Balıkça Mehmet Can Örseloğlu da hamsinin kilogramının 100 liradan satıldığını aktararak, şunları kaydetti:

        "Hamsiden sonra mezgit, istavrit satılıyor. Çupira, levrek, somon da iyi gidiyor. Palamut bu aralar tek tük geliyor ama fiyatları biraz daha pahalı. Geçen sene bayağı vardı, 50-100 lira arasında satıyorduk. Bu sene palamut az, 450 liraya satıyoruz. Onu almak zor olduğu için vatandaş hamsi alıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73'üncü randevuda
        Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73'üncü randevuda
        Gençlerbirliği ile Trabzonspor 73. randevuda
        Gençlerbirliği ile Trabzonspor 73. randevuda
        Acil serviste hayat kurtarıyor, dağlarda pedal çeviriyor
        Acil serviste hayat kurtarıyor, dağlarda pedal çeviriyor
        Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 99 - Fenerbahçe Beko: 73
        Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 99 - Fenerbahçe Beko: 73
        Trabzonspor -Fenerbahçe Beko: 99-73
        Trabzonspor -Fenerbahçe Beko: 99-73
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi