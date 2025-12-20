Habertürk
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 20:37 Güncelleme: 20.12.2025 - 20:37
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:HayriGür

        Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

        Trabzonspor: Reed 36, Berk Demir 5, Yeboah 13, Hamm 9, Taylor 10, Tinkle 5, İsmail Cem Ulusoy 4, Ege Arar 4, Delgado 13

        Fenerbahçe Beko: Melli 4, Hall 7, Zagars 11, Faruk Biberovic 3, Birch 4, Bacot 2, Metecan Birsen 12, Baldwin 9, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic 5, Colson 4

        1. Periyot: 25-29

        Devre: 53-45

        3. Periyot:75-56

        Beş faulle çıkan: 37.27 Taylor (Trabzonspor)

        TRABZON

