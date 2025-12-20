Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 17:39 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:39
        Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma gerçekleştirdi. Antrenman, 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Ankara'ya gidecek.

