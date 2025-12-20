Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma gerçekleştirdi. Antrenman, 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Ankara'ya gidecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.